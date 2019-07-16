Агент Филиппе Коутиньо: «Если Коутиньо вернется в АПЛ, это будет только «Ливерпуль»»

Киа Джурабчиан, агент игрока «Барселоны» Филиппе Коутиньо, рассказал о трансферных перспективах игрока. Он исключил возможность перехода бразильца в «Манчестер Юнайтед».

По словам агента, симпатии полузащитника по-прежнему принадлежат «Ливерпулю». Однако, возможный трансфер в мерсисайдский клуб выглядит маловероятным.

«Манчестер Юнайтед» – выдающийся клуб, у меня есть там игроки, и я отношусь к ним с огромным уважением, но что касается Филиппе, то вероятность этого трансфера можно охарактеризовать от крайне маловероятной до практически нереальной», – сказал Киа.

«Филиппе будет очень сложно играть в составе соперника «Ливерпуля», ведь у него огромная привязанность к этому клубу. Он провел там великолепный период. Его сердце по-прежнему с «Ливерпулем», – отметил агент.

Безусловно, если Коутиньо вернется в АПЛ, это будет «Ливерпуль», но на данный момент осуществить это будет сложно, и все зависит от них», – заключил Джурабчиан.

Напомним, Коутиньо уже играл за «Ливерпуль» с 2013 по 2018 год. Затем футболист перешел в «Барселону» за 120 миллионов евро.

В прошедшем сезоне 27-летний бразилец провел 34 матча в чемпионате Испании. На его счету 5 голов и 2 результативные передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: talksport.com