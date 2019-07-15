Александр Точилин подтвердил, что «Сочи» подписал Сослана Джанаева

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин рассказал о трансферных планах. Также специалист подтвердил переход вратаря Сослана Джанаева.

Ранее сообщалось, что 32-летний голкипер заключил с новичком Премьер-лиги двухлетнее соглашение. «Джанаев уже подписал контракт с «Сочи». В воскресенье у Сослана была индивидуальная тренировка. Работает, набирает форму», – сказал Точилин.

«Сейчас у нас три классных голкипера – Заболотный, Джанаев и Фролов. В защите тоже собраны качественные игроки. А вот в средней линии нужно усилить еще несколько позиций, что позволит разнообразить тактическую схему», – добавил он.

Напомним, нынешний сезон «Сочи» начал с поражения в гостевом матче со «Спартаком». Встреча завершилась минимальной победой «красно-белых» (1:0).

Фото: Global Look Press

Источник: Спорт-Экспресс