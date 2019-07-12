Ренато Тапия не планирует переходить в «Локомотив»

Хавбек сборной Перу не заинтересован в переезде в Россию. Полузащитник хочет остаться в «Фейеноорде».

Сообщается, 23-летний футболист получил щедрое предложение от «железнодорожников». Однако, сам игрок принял решение остаться в чемпионате Голландии.

Отметим, что руководство клуба из Роттердама осталось недовольно решением футболиста. Ведь в «Локомотиве» игрок мог зарабатывать гораздо больше, чем в Голландии. Его продажа позволила бы клубу получить дополнительные средства и разгрузить зарплатную ведомость.

Напомним, Тапия прошлый сезон провел на правах аренды в «Виллеме II». В 20 матчах он забил 1 гол. На Кубке Америки он провел все шесть матчей в основном составе сборной Перу.

Фото: Global Look Press

Источник: Voetbal International