«Интер» согласился продать Мауро Икарди в «Наполи»

Автор: Анатолий Акулов 0

Аргентинский нападающий близок к уходу из «Интера». 26-летний форвард может перейти в «Наполи».

Миланский клуб согласился продать футболиста в Неаполь за 65 миллионов евро. Стороны пришли к соглашению между собой, однако сам игрок не горит желанием переходить в стан «адзурри».

Сообщается, что приоритетным вариантом для аргентинца остается «Ювентус». Ранее стало известно, что он уже согласовал личный контракт с туринцами.

Если Икарди согласится перейдет к неаполитанцам, в ближайшее время согласованием условий личного соглашения займется агент и жена форварда Ванда Нара. Напомним, Мауро перешел в «Интер» в 2013 году.

В прошедшем сезоне он провел 29 матчей в чемпионате Италии. На его счету 11 голов и 4 результативные передачи.

Фото: Global Look Press
Источник: Corriere dello Sport

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