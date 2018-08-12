Кейсуке Хонда назначен главным тренером сборной Камбоджи

Японский футболист Кейсуке Хонда начал тренерскую карьеру. При этом он остается игроком «Мельбурн Виктори» и будет совмещать роли.

Японец Кейсуке Хонда назначен главным тренером и генеральным менеджером сборной Камбоджи.

В начале августа 32-летний футболист, продолжающий игровую карьеру, подписал контракт с австралийским «Мельбурн Виктори».

Хонда будет совмещать роли. Со своими ассистентами в сборной Камбоджи он будет каждую неделю общаться по видеосвязи.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт Азиатской конфедерации футбола