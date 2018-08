Член совета директоров Федерации футбола Египта Халид Латиф в твиттере угрожает матери форварда «Ливерпуля»Мохамеда Салаха. Ранее Салах раскритиковал ФФЕ.

«Хотел бы напомнить Салаху, что его мать все еще в Египте. Ты находишься за границей и можешь делать все, что захочешь. Думаю, многие поймут, о чем я», — написал Латиф в твиттере.

Ранее Салах выступил с публичной критикой в адрес египетских футбольных властей.

Фото: Global Look Press

Источник: The New Arab