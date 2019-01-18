Испанская газета включила Федора Смолова в шорт-лист форвардов для «Реала» в январе

Автор: Поршнев Тимофей 0

РПЛ. 16 тур. «Спартак» — «Локомотив» — 2:1. Москва. «Открытие Арена». 2 декабря 2018 г.

Газета As составила шорт-лист нападающих для «Реала», которые могли бы усилить атаку клуба во время зимнего трансферного окна. Среди низ есть форвард «Локомотива» Федор Смолов.

В список вошли пять футболистов: Федор Смолов («Локомотив»), Оливье Жиру («Челси»), Радамель Фалькао («Монако»), Бас Дост («Спортинг») и Эмилиано Сала («Нант»).

В редакции As полагают, что Смолов – разносторонний нападающий, который подойдет под стиль игры главного тренера Сантьяго Солари. В прошлом сообщалось об интересе к игроку сборной России со стороны «Реала».

Фото: Сергей Дроняев
Источник: As

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