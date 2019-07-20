Махмуд Хассан близок к переходу в «Астон Виллу»

Автор: Анатолий Акулов 0

Египетский хавбек покинет чемпионат Турции этим летом. Полузащитник «Касымпаши» продолжит карьеру в Англии.

О переходе вингера сборной Египта договорилась «Астон Вилла». Бирменгемцы вернулись в английскую Премьер-лигу по итогам минувшего сезона.

За трансфер 24-летнего футболиста «Вилла» заплатит 8,75 миллионов фунтов. На этих выходных игрок пройдет для «Астон Виллы» медобследование, чтобы завершить трансфер.

Напомним, Махмуд Хассан взял имя Трезеге в честь бывшего форварда итальянского «Ювентуса» и сборной Франции. Ранее сообщалось, что на футболиста сборной Египта претендовал «Зенит».

В прошедшем сезоне Хассан провел 34 матча в чемпионате Турции. На его счету 9 голов и 9 результативных передач.

Фото: Global Look Press
Источник: «твиттер» журналиста Джона Перси

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