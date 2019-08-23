Фернандо Льоренте выбирает между «Наполи» и «МЮ»

Автор: Анатолий Акулов 0

34-летний испанец может покинуть чемпионат Англии этим летом. Испанским форвардом интересуется «Наполи».

Сейчас экс-игрок «Тоттенхэма» находится в статусе свободного агента. «Наполи» и «Манчестер Юнайтед» включились в борьбу за футболиста.

Отмечается, что у «адзурри» больше шансов заполучить игрока. Неаполитанцы готовы предложить Льоренте 2-летний контракт. Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти лично заинтересован в подписании возрастного нападающего.

В прошедшем сезоне Фернандо провел 19 матчей в чемпионате Англии. В его активе 1 гол и 4 результативные передачи.

Фото: Global Look Press
Источник: As

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