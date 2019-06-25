«Монако» намерен продать Сеска Фабрегаса

Полузащитник «Монако» Франсеск Фабрегас может покинуть клуб. Испанский футболист стал игроком монегасков зимой 2019 года.

«Монако» хотят летом продать 32-летнего футболиста из-за высокой зарплаты. Экс-игрок «Челси» в клубе зарабатывает 600 000 евро в месяц.

Отмечается, что в «Монако» не испытывают оптимизма по поводу возможной сделки, так как другие клубы пока не проявляли интереса к испанцу.

Фабрегас перешел в «Монако» в январе текущего года из лондонского «Челси». В прошедшем сезоне французской Лиги 1 испанец сыграл 13 игр и забил один гол. Контракт Фабрегаса рассчитан до 2022 года.

«Монако» по итогам сезона занял 17-е место.

Фото: Global Look Press

Источник: Get French Football News