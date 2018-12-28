Маурицио Сарри: «Азар один из важнейших игроков «Челси»

Автор: Дарья Григорьева 0

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри положительно отозвался о полузащитнике Эдене Азаре. Итальянский специалист считает, что бельгиец — ключевой игрок команды. 

«Безусловно, он один из важнейших игроков команды – как Месси в «Барселоне» или Роналду в «Ювентусе». Он великий игрок, способный действовать на любой позиции. На данный момент он играет ложную «девятку» и отлично справляется со своими задачами», — заявил Сарри.

Кроме того итальянец добавил, что матч «Челси» против «Уотфорда» в АПЛ сложился удачно для Эдена (2:1). Футболист стал автором дубля и отметился двумя-тремя отличными передачами.

Напомним, что в нынешнем сезоне за «синих» в АПЛ хавбек провел 18 игр, забил 10 мячей и отдал девять голевых передач.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт «Челси»

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