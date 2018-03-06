Сергей Лапочкин обслужит игру чемпионата Саудовской Аравии

Автор: Дмитрий Темников 0

Российский арбитр Сергей Лапочкин назначен на игру чемпионата Саудовской Аравии между «Аль-Кадисией» и «Аль-Ахли». Об этом сообщается на сайте футбольных арбитров России.

Вместе с Лапочкиным на матче будет работать линейные арбитры Валерий Данченко и Максим Гаврилин. Встреча пройдет 9 марта.

В сезоне 2017/18 Лапочкин обслужил 14 матчей РФПЛ ,где показал 37 желтых и одну красную карточки. Также арбитр назначил в этих встречах шесть 11-метровых ударов.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: Футбольные арбитры России

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