«Барселона» еще не прислала трансферный сертификат Неймара в «ПСЖ»

Автор: Алена Груздева 0

Третьего августа Неймар официально подписал пятилетний контракт с «ПСЖ». Но из-за своего предыдущего клуба пока не может выступать за парижан в матчах Лиги 1.

18 августа — крайний срок передачи трансферного сертификата игрока в новую футбольную лигу, в которую он переходит. Французская лига пока не получила соответствующего документа от «Барселоны», поэтому Неймар не имеет права дебютировать за «ПСЖ» во внутреннем чемпионате.

Следующая игра «ПСЖ» пройдет против «Генгама» в воскресенье, и Неймар сможет в ней участвовать, если французская лига получит сертификат до 23:59 субботы. В этом случае, парижане успеют заявить бразильца на матч.

Фото: Global Look Press
Источник: L`Equipe

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