Маурицио Сарри: «Чтобы Хадсон-Одои играл постоянно, надо продать одного вингера»

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри прокомментировал игру полузащитника Каллума Хадсона-Одои. Он также рассказал о том, что на его позиции высокая конкуренция.

«Надо понимать, что на его позиции у нас есть Педро, Виллиан и Азар. Молодому футболисту не так легко играть стабильно по сравнению с его одноклубниками.

Я думаю, что решать клубу. Если я в команде и хочу, чтобы Каллум постоянно играл, надо продать кого-то из вингеров. В противном случае у тренера проблемы», — заявил Сарри.

Напомним, что в нынешнем сезоне хавбек провел четыре матча.

Фото: GLobal Look Press

Источник: Goal