МОК опубликовал список требований к форме россиян на Олимпиаде-2018

Международный олимпийский комитет (МОК) на своем официальном сайте опубликовал правила о форме российских спортсменов на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане. Игры пройдут с 9 по 25 февраля следующего года.

Эти решения были приняты после встречи с представителями Олимпийского комитета России (ОКР).

Полностью список состоит из 13 пунктов. Самые главные из них — форма наших спортсменов не может содержать герб РФ, эмблему ОКР, а цветовая гамма не должна складываться в российский флаг. Эти требования касаются как атлетов, так и тренеров и официальных лиц, сопровождающих команду.

Чуть ранее президент ОКР Александр Жуков подчеркнул: окончательный вариант формы для российских спортсменов пока не принят.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт МОК