МОК опубликовал список требований к форме россиян на Олимпиаде-2018

Автор: Лидия Дидык 0

олимпиада

Международный олимпийский комитет (МОК) на своем официальном сайте опубликовал правила о форме российских спортсменов на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане. Игры пройдут с 9 по 25 февраля следующего года.

Эти решения были приняты после встречи с представителями Олимпийского комитета России (ОКР).

Полностью список состоит из 13 пунктов. Самые главные из них — форма наших спортсменов не может содержать герб РФ, эмблему ОКР, а цветовая гамма не должна складываться в российский флаг. Эти требования касаются как атлетов, так и тренеров и официальных лиц, сопровождающих команду.

Чуть ранее президент ОКР Александр Жуков подчеркнул: окончательный вариант формы для российских спортсменов пока не принят.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт МОК 

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Путин

Владимир Путин: «Мы не будем объявлять никакой блокады Олимпиаде»

ОКР

Олимпийское собрание выступило за участие российских спортсменов на Олимпиаде в Корее

Муса

Ахмед Муса не сможет вернуться в ЦСКА зимой

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 