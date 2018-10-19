Младший брат Кокорина остается под стражей

Состоялось судебное заседание по рассмотрению апелляции со стороны младшего брата Александра Кокорина Кирилла. Суд отклонил его перевод под домашний арест.

Московский городской суд не изменил решение Тверского суда. Кирилл Кокорин остается в СИЗО. Ранее аналогичное решение было принято относительно полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева. Его адвокат также, как и адвокат Кирилла Кокорина, просил просил отпустить своего клиента под домашний арест. Но просьба была отклонена.

Тверской суд Москвы 11 октября отправил под арест Александра и Кирилла Кокориных, а также футболиста Павла Мамаева до 8 декабря. Все трое подозреваются в хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ) и двух эпизодах побоев (ст. 116 УК РФ). В минувшую пятницу на аналогичный срок под арест был отправлен еще один фигурант дела спортсменов — Александр Протасовицкий, подозреваемый только в хулиганстве.

В уголовном деле речь идет о двух драках с участием Кокорина и Мамаева утром 8 октября в Москве. Одна из них произошла у столичной гостиницы «Пекин», где пострадал водитель сотрудницы Первого канала Ольги Ушаковой — Виталий Соловчук. Вторая потасовка случилась в «Кофемании» на ул. Большой Никитской — в ней травмы получили федеральные чиновники Денис Пак и Сергей Гайсин. Оба инцидента, запечатленные камерами видеонаблюдения, вызвали широкий общественный резонанс.

Информацию о деле Кокорина и Мамаева смотрите здесь.

Фото: Global Look Press

Источник: Чемпионат