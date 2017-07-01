Джон Терри будет играть в «Астон Вилле»

Экс-защитник лондонского «Челси» и сборной Англии Джон Терри переходит в «Астон Виллу». 36-летний футболист присоединился к клубу из Чемпионшипа на правах свободного агента.

Контракт Джона Терри и «Астон Виллы» рассчитан на год. В сезоне-2016/17, 22-ом по счету в качестве игрока «Челси», английский защитник участвовал в 9 матчах и забил один гол.

В составе «Челси» Джон Терри выиграл Лигу чемпионов, 5 раз становился чемпионом АПЛ, трижды завоевывал Кубок Англии.

Фото: Global Look Press

Источник: ТАСС