Джон Терри будет играть в «Астон Вилле»

Автор: Алена Груздева 0

Экс-защитник лондонского «Челси» и сборной Англии Джон Терри переходит в «Астон Виллу». 36-летний футболист присоединился к клубу из Чемпионшипа на правах свободного агента.

Контракт Джона Терри и «Астон Виллы» рассчитан на год. В сезоне-2016/17, 22-ом по счету в качестве игрока «Челси», английский защитник участвовал в 9 матчах и забил один гол.

В составе «Челси» Джон Терри выиграл Лигу чемпионов, 5 раз становился чемпионом АПЛ, трижды завоевывал Кубок Англии.

Фото: Global Look Press
Источник: ТАСС

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