Юрий Семин: «Мы выиграли, но говорим о судье. Такой необъективности я еще не видел»

Автор: Поршнев Тимофей 0

Юрий Семин

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин подвел итоги матча 10-го тура чемпионата России против ЦСКА (1:0). Специалист остался недоволен судейством. 

– За счет чего удалось победить в меньшинстве?

– Не только играя в меньшинстве, мы и до этого забили чистый гол, который по непонятным причинам не засчитали. Мы хорошо играли.

Не было совершенно удаления у Эдера. Я все время говорю: почему мы не сделаем видеопросмотры? Ведь тогда мы бы говорили о футболе только, а сейчас зачастую, даже когда выиграли, обсуждаем судей.

Такой необъективности я еще не видел. Но выиграли, я счастлив. «Локомотив» не сдается никогда, – сказал Семин в эфире канала «Матч Премьер».

Игру обслуживала бригада судей во главе с Алексеем Матюниным.

Фото: Global Look Press
Источник: «Матч ТВ»

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