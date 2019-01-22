Леонарду Жардим может возглавить «Лион»

Автор: Дарья Григорьева 0

Бывший главный тренер «Монако» Леонарду Жардим, возможно, вернется в чемпионат Франции. Специалист может возглавить «Лион».

Предполагается, что кандидатуру португальца продвигает агент Пини Захави. В последнее время он тесно работает с французской командой и некоторыми ее игроками. Пост нынешнего главного тренера занимает Бруно Женезио.

Напомним, что Жардим возглавил «монегасков» в 2014 году. Но в октябре 2018 он был отправлен в отставку. Под руководством португальца «Монако» завоевал титул чемпиона Франции сезона-2016/17.

Фото: Global Look Press
Источник:  L’Équipe

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