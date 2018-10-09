«Реал» хочет приобрести Эдена Азара зимой, Неймара – летом

Автор: Поршнев Тимофей 0

Эден Азар

«Реал» не оставляет попыток купить полузащитника «Челси» Эдена Азара. Мадридцы планируют приобрести бельгийца во время январского трансферного окна.

«Реал» хотел заполучить Азара еще минувшим летом, но «Челси» потребовал за игрока около 200 миллионов евро. В июне 2020 года хавбек может стать свободным агентом.

Кроме того, летом 2019 года «Реал» намерен приобрести форварда «ПСЖ» Неймара. На данный момент, футболист не намерен уходить из французского клуба.

Фото: Global Look Press
Источник: Cadena Ser

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