Хави: «Месси — невероятный лидер»

Автор: Дарья Григорьева 0

Месси

Бывший футболист «Барселоны» Хави высказался о таланте Лионеля Месси. Полузащитник не согласился с мнением Диего Марадоны об отсутствии в Мессии лидерского духа.

«Я не согласен с Марадоной. Месси – невероятный лидер. Возможно, он слишком спокоен, но это совершенный лидер. Он всегда хочет получать мяч, это яркая личность, и он никогда не прячется.»- заявил бывший полузащитник «Барселоны».

Напомним, что Лионель Мессии всю профессиональную карьеру провел в каталонском клубе. 16 октября 2004 года футболист дебютировал за «Барсу» против «Эспаньола».

Фото: Global Look Press
Источник: AS

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Роналду и Месси

Лионель Месси: «Был удивлен уходом Криштиану»

Лионель Месси

Дэвид Бекхэм хочет пригласить Лионеля Месси в свой клуб «Интер» Майами в 2020 году

Лионель Месси

Лионель Месси: «Поводов для беспокойства у «Барселоны» нет»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 