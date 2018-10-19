Хави: «Месси — невероятный лидер»

Бывший футболист «Барселоны» Хави высказался о таланте Лионеля Месси. Полузащитник не согласился с мнением Диего Марадоны об отсутствии в Мессии лидерского духа.

«Я не согласен с Марадоной. Месси – невероятный лидер. Возможно, он слишком спокоен, но это совершенный лидер. Он всегда хочет получать мяч, это яркая личность, и он никогда не прячется.»- заявил бывший полузащитник «Барселоны».

Напомним, что Лионель Мессии всю профессиональную карьеру провел в каталонском клубе. 16 октября 2004 года футболист дебютировал за «Барсу» против «Эспаньола».

Фото: Global Look Press

Источник: AS