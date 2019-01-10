«Крылья Советов» арендовали Ананидзе

Автор: Дарья Григорьева 0

Полузащитник «Спартака» Жано Ананидзе переберется в другую команду. Он сообщил, что на правах аренды переходит в «Крылья Советов».

Ананидзе отметил, что главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович звонил ему лично. Полузащитник добавил, что обещал черногорскому специалисту, если не сложится с иностранными клубами, то пойдет к нему.

Кроме того игрок поблагодарил «Спартак» за право выбора.

«Дал слово, ведь отлично отношусь к Миодрагу как к тренеру и как к человеку. А он прекрасно знает мои возможности по совместной работе в «Ростове». Жаль, «Крылья» не вышли в весеннюю стадию Кубка России: не получится повторить успех, которого мы добились с ростовчанами в 2014-м.

Отношусь к аренде с пониманием и адекватно оцениваю свое состояние: сказалась череда травм; где-то, видимо, недорабатывал сам. Мне нужно через игры доказать, что я сильный футболист. И я это сделаю! Я боец. У меня уже было подобное испытание, когда нужно было отступить на шаг назад, чтобы потом сделать два вперед. Теперь нужно пройти через это снова.
Хочу не играть по пять минут, а выходить на поле регулярно. Только так смогу стать сильнее, доказать свою состоятельность и вернуться в «Спартак», — сказал футболист.
Фото: Global Look Press
Источник: Официальный сайт ФК «Спартак»
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