Маурисио Почеттино: «Кричал от радости, когда Сульшер забил победный гол»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино поделился особенным воспоминанием. Оно связано с главным тренером «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннаром Сульшером.

Аргентинец рассказал о победном голе норвежца в ворота «Баварии» в финале Лиги чемпионов 1999 года.

«Помню, как Сульшер забил на «Камп Ноу». Я был на стадионе вместе с Тони Хименесом, нашим тренером вратарей, в 1999 году. Я помню, как он забил второй мяч в компенсированное время. Тогда я кричал от радости из-за гола «Манчестер Юнайтед», — заявил специалист.

Почеттино добавил, что 20 лет назад он радовался голу «красных дьяволов», а теперь ему предстоит сыграть против «Манчестер Юнайтед» под руководством норвежца на «Уэмбли».

Напомним, игра «шпор» против «красных дьяволов» запланирована на 13 января. После 21 тура «Тоттенхэм» занимает третье место с 48 очками. «Манчестер Юнайтед» располагается на шестой строчке с 38 очками.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sports