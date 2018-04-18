«Авангард» – первый за 7 лет клуб ФНЛ, вышедший в финал Кубка России

«Авангард», клуб из ФНЛ, вышел в финал Кубка России. Последний раз подобное случалось 7 лет назад.

На стадии 1/2 финала команда тренера Хасанби Биджиева обыграла «Шинник» (1:0). В финале, который состоится 9 мая в Волгограде, «Авангард» встретится с «Тосно».

Курский клуб стал первой с 2011 года командой из ФНЛ, вышедшей в финал Кубка России. 7 лет назад владикавказская «Алания» в решающем матче за трофей проиграла ЦСКА (1:2).

В настоящий момент «Авангард» занимает 10-е место в таблице ФНЛ. Сыграно 33 из 38 туров.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Sports