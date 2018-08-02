«Интер» арендовал Шиме Врсалько на год с правом выкупа

«Интер» официально объявил о переходе защитника Шиме Врсалько. Его предыдущим клубом был «Атлетико».

«Нерадзурри» взяли футболиста в аренду до окончания сезона. Затем «Интер» сможет по своему усмотрению выкупить игрока.

Ранее сообщалось, что миланский клуб заплатит за аренду защитника 6,5 миллиона евро. Чтобы выкупить игрока, «Интеру» придется перечислить «Атлетико» еще 17,5 миллиона.

Нынешним летом Врсалько стал вице-чемпионом мира в составе сборной Хорватии.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Интера»