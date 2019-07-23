Андре Силва близок к переходу в «Монако».

Португальский нападающий может перебраться в чемпионат Франции. 23-летним футболистом интересуется «Монако».

Сообщается, что монегаски выкупят Силву у «Милана» за 25 миллионов евро. Португальский форвард подпишет с княжеским клубом пятилетний контракт.

Отметим, сегодня Андре Силва прошел медобследование для «Монако». Напомним, 23-летний футболист в минувшем сезоне играл на правах аренды в «Севилье».

В прошедшем розыгрыше испанской Примеры игрок провел 27 матчей. На его счету 9 голов и 2 результативные передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: «твиттер» журналиста Мохамеда Бухафси