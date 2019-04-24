Премьер-лига. 25-й тур. ЦСКА уверенно обыграл «Анжи»

В матче 25-го тура чемпионата России московский ЦСКА принял «Анжи». Хозяева одержали уверенную победу.

Премьер-лига. 25-й тур

ЦСКА — АНЖИ — 2:0 (1:0)

Москва. 24 апреля.

Стадион: «ВЭБ Арена». 9375 зрителей.

Судья: Владимир Москалев (Воронеж)

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Набабкин, Васин, Магнуссон, Сигурдссон (Эрнандес, 68), Обляков, Ахметов (Щенников, 46), Бийол, Влашич, Чалов (Бистрович, 84).

«Анжи»: Дюпин, Ахъядов, Удалый, Калошин, Гапон, Гиголаев, Гайдаров (Ондуа, 54), Закиров, Кулик, Долгов (Агаларов, 78), Понсе (Кацаев, 67).

Голы: 1:0 — Бийоль (13), 2:0 — Сигурдссон (55).

Предупреждения: Гапон (10), Ахметов (36), Удалый (85)

17 (7) удары (в створ) 8 (3)

16 фолы 5

8 угловые 0

1 офсайды 1

45 % владения мячом 55

Неудачи «Анжи» в чемпионате не прекращаются. Поражение от ЦСКА стало уже 7-м подряд для махачкалинцев. Сначала оборона допустила грубую ошибку, подарив мяч Влашичу. Хорват отдал пас в центр Бийолю, который в одно касание открыл счет. Во втором тайме оборона снова дала сбой. Защита пропустила передачу Чалова Сигурдссону, и исландец с 15 метров увеличил разрыв в счете. Мало того, это уже 4-й гол футболиста в составе ЦСКА в РПЛ, что является его лучшим показателем за всю карьеру. После победы над «Анжи» ЦСКА отделят от «Локомотива», который занимает второе место, всего лишь 2 очка. Махачкалинцы с 19 очками продолжают борьбу за право остаться в Премьер-лиге.

Фото: твиттер ЦСКА

Источник: Еженедельник «Футбол»