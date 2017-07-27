Защитник «Лиона» Эмануэль Маммана может перейти в «Зенит»

«Зенит» заинтересован в приобретении защитника французского «Лиона» Эмануэля Мамманы. Сине-бело-голубые рассматривают игрока как один из вариантов усиления центра обороны.

«Лион» пока не дал конкретного ответа о готовности продать футболиста в «Зенит». Сообщается, что сумма трансфера может составить 12 млн. евро.

Кандидатуру 21-летнего аргентинца предложил лично главный тренер санкт-петербуржцев Роберто Манчини.

В прошедшем сезоне Маммана сыграл 17 матчей в чемпионате Франции и забил один гол.

Фото: Global Look Press

Источник: Федеральное агентство новостей