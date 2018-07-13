Антонио Конте уволен с поста главного тренера «Челси»

Главный тренер лондонского «Челси» Антонио Конте покинул свой пост. Об этом сообщается на официальном сайте английского клуба.

До официального известия появлялись слухи, что вместе с Конте из «Челси» уйдут и его помощники. С «синими» 48-летний итальянец стал работать сразу после окончания Евро-2016. По итогам первого сезона в АПЛ Антонио добился с командой первого места в национальном чемпионате. В прошедшем сезоне лондонцы выиграли Кубок Англии, а также заняли пятое место в Премьер-лиге и вылетели из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала.

Теперь главным претендентом на пост главного тренера в столичном клубе считается другой итальянец — Маурицио Сарри. По окончании сезона в Серии А специалист был уволен из «Наполи», занявшего второе место.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт ФК «Челси»