Антонио Конте уволен с поста главного тренера «Челси»

Автор: Дмитрий Темников 0

Антонио Конте

Главный тренер лондонского «Челси» Антонио Конте покинул свой пост. Об этом сообщается на официальном сайте английского клуба. 

До официального известия появлялись слухи, что вместе с Конте из «Челси» уйдут и его помощники. С «синими» 48-летний итальянец стал работать сразу после окончания Евро-2016. По итогам первого сезона в АПЛ Антонио добился с командой первого места в национальном чемпионате. В прошедшем сезоне лондонцы выиграли Кубок Англии, а также заняли пятое место в Премьер-лиге и вылетели из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала.

Теперь главным претендентом на пост главного тренера в столичном клубе считается другой итальянец — Маурицио Сарри. По окончании сезона в Серии А специалист был уволен из «Наполи», занявшего второе место.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт ФК «Челси»

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