«Ювентус» отказался покупать Патрика Шика у «Сампдории»

Автор: Лидия Дидык 0

Патрик Шик

Нападающий «Сампдории» Патрик Шик не перейдет в «Ювентус». Туринцы отказались от игрока из-за его проблем со здоровьем.

Туринский клуб принял решение отказаться от трансфера 21-летнего чешского игрока, уже прошедшего в туринском клубе медобследование. В ближайшие время ожидается официальное объявление по этому поводу.

«Юве» отказывается от Шика из-за проблем, выявленных у него на дополнительном медосмотре. Ранее сообщалось, что у игрока были обнаружены проблемы с сердцем.

Фото: Global Look Press
Источник: сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Патрик Шик

«Ювентус» договорился с «Сампдорией» о переходе нападающего Патрика Шика

Блез Матюиди

«Ювентус» предложит за Блеза Матюиди 15 млн. евро

Дуглас Коста

Дуглас Коста перешел в «Ювентус» на правах аренды

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 