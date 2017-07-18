«Ювентус» отказался покупать Патрика Шика у «Сампдории»

Нападающий «Сампдории» Патрик Шик не перейдет в «Ювентус». Туринцы отказались от игрока из-за его проблем со здоровьем.
Туринский клуб принял решение отказаться от трансфера 21-летнего чешского игрока, уже прошедшего в туринском клубе медобследование. В ближайшие время ожидается официальное объявление по этому поводу.
«Юве» отказывается от Шика из-за проблем, выявленных у него на дополнительном медосмотре. Ранее сообщалось, что у игрока были обнаружены проблемы с сердцем.
Фото: Global Look Press
Источник: сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио