«Ювентус» отказался покупать Патрика Шика у «Сампдории»

Нападающий «Сампдории» Патрик Шик не перейдет в «Ювентус». Туринцы отказались от игрока из-за его проблем со здоровьем.

Туринский клуб принял решение отказаться от трансфера 21-летнего чешского игрока, уже прошедшего в туринском клубе медобследование. В ближайшие время ожидается официальное объявление по этому поводу.

«Юве» отказывается от Шика из-за проблем, выявленных у него на дополнительном медосмотре. Ранее сообщалось, что у игрока были обнаружены проблемы с сердцем.

Фото: Global Look Press

Источник: сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио