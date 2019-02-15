«Тоттенхэм» предложит новый контракт Сон Хын Мину

Автор: Дарья Григорьева 0

Нападающий «Тоттенхэма»  Сон Хын Мин продолжит выступать за нынешний клуб. Он может остаться в команде. 

Сообщается, что «шпоры» предложат форварду новый контракт с повышением зарплаты до 150 тыс. фунтов в неделю. Ранее Сон уже продлил соглашение с «Тоттенхэмом» на пять лет. Но «шпоры» планируют намерено увеличить ему зарплату, чтобы нападающий остался в команде.

Напомним, что Сон перешел в клуб в 2015 году. В нынешнем сезоне АПЛ он провел 20 матчей, забил 11 мячей и сделал семь голевых передач.

Фото: GLobal Look Press
Источник: Daily Mail

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