Генеральный директор ЦСКА поделился информацией о будущем Влашича и Бекао

Автор: Никола Косич 0

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о будущем в команде Родриго Бекао и Николы Влашича. Также функционер поделился информацией о Дзагоеве и Фернандесе. 

«Мы продвинулись в переговорах с Бекао, но не договорились окончательно. Надеюсь, сохраним игрока. С Влашичем то же самое. Есть большая вероятность, хотя пока нет подписи, что Никола останется и мы договоримся с «Эвертоном». С Дзагоевым близки к компромиссу, думаю, в ближайшее время объявим», — сказал Бабаев.

«По Марио с интересом сам читаю новости, но никаких официальных предложений нет», — добавил генеральный директор ЦСКА.

Влашич в нынешнем сезоне был одним из ключевых игроков ЦСКА и провел 31 матч, отметился 8 голами и 7 ассистами.

Фото: Gloobal Look Press
Источник: «Чемпионат»

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Алану Дзагоеву предложен новый контракт с зарплатой в € 10 тыс. в месяц

РПЛ. 21 тур. ЦСКА — «Уфа» — 2:2. Москва. «ВЭБ Арена». 31 марта 2019 г.

Никола Влашич: «Я был бы не против остаться в ЦСКА»

Родриго Бекао

Родриго Бекао не договорился с ЦСКА по зарплате и близок к переходу в «Удинезе»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 