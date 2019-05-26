Генеральный директор ЦСКА поделился информацией о будущем Влашича и Бекао

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о будущем в команде Родриго Бекао и Николы Влашича. Также функционер поделился информацией о Дзагоеве и Фернандесе.

«Мы продвинулись в переговорах с Бекао, но не договорились окончательно. Надеюсь, сохраним игрока. С Влашичем то же самое. Есть большая вероятность, хотя пока нет подписи, что Никола останется и мы договоримся с «Эвертоном». С Дзагоевым близки к компромиссу, думаю, в ближайшее время объявим», — сказал Бабаев.

«По Марио с интересом сам читаю новости, но никаких официальных предложений нет», — добавил генеральный директор ЦСКА.

Влашич в нынешнем сезоне был одним из ключевых игроков ЦСКА и провел 31 матч, отметился 8 голами и 7 ассистами.

Фото: Gloobal Look Press

Источник: «Чемпионат»