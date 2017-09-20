Александр Дюков: «Сергей Фурсенко поставил перед командой задачу одержать победу в Лиге Европы»

Председатель совета директоров «Зенита» Александр Дюков рассказал о задачах команды на сезон. По словам функционера, сине-бело-голубые рассчитывают выиграть Лигу Европы.

««Зенит» хорошо укомплектован, располагает суперклассными исполнителями. Задача тренера – создать из набора игроков команду и сделать так, чтобы по крайней мере 8–9 футболистов, находящихся на поле, регулярно демонстрировали игру на 85-90 процентов своих возможностей. Этого будет достаточно для победы в чемпионате.

Прежде всего мы хотим выиграть чемпионат России и Кубок России, а также успешно выступить в Лиге Европы, поскольку нам нужны очки в рейтинге УЕФА. Сергей Фурсенко поставил перед командой задачу одержать победу в Лиге Европы. Сергей – опытный и эффективный менеджер, мы ему полностью доверяем, поэтому совет директоров его инициативу поддержал», — сказал Дюков.

На настоящий момент «Зенит» единолично лидирует в чемпионате России и в первом туре Лиги Европы одержал победу над «Вардаром» со счетом 5:0.

Фото: Официальный сайт ФК «Зенит»

Источник: Спорт-Экспресс