Александр Дюков: «Сергей Фурсенко поставил перед командой задачу одержать победу в Лиге Европы»

Автор: Никита Воробьев 0

Председатель совета директоров «Зенита» Александр Дюков рассказал о задачах команды на сезон. По словам функционера, сине-бело-голубые рассчитывают выиграть Лигу Европы.

««Зенит» хорошо укомплектован, располагает суперклассными исполнителями. Задача тренера – создать из набора игроков команду и сделать так, чтобы по крайней мере 8–9 футболистов, находящихся на поле, регулярно демонстрировали игру на 85-90 процентов своих возможностей. Этого будет достаточно для победы в чемпионате.

Прежде всего мы хотим выиграть чемпионат России и Кубок России, а также успешно выступить в Лиге Европы, поскольку нам нужны очки в рейтинге УЕФА. Сергей Фурсенко поставил перед командой задачу одержать победу в Лиге Европы. Сергей – опытный и эффективный менеджер, мы ему полностью доверяем, поэтому совет директоров его инициативу поддержал», — сказал Дюков.

На настоящий момент «Зенит» единолично лидирует в чемпионате России и в первом туре Лиги Европы одержал победу над «Вардаром» со счетом 5:0.

Фото: Официальный сайт ФК «Зенит»
Источник: Спорт-Экспресс

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Лига чемпионов УЕФА. 3-й квал. раунд.. ЦСКА — «АЕК» — 1:0. Москва. «Арена ЦСКА». 2 августа 2017 г.

Российские клубы узнали соперников по еврокубкам, Дзюба вновь провоцирует фанатов «Спартака», а Акинфеев получил травму. Главные новости дня

РФПЛ. 18 тур. ЦСКА-Зенит. 0:0. Москва, Арена ЦСКА, 04.03.2017

Йоан Молло: «Шансы «Зенита» и «Утрехта» 50 на 50»

На матч «Копенгаген» – «Локомотив» назначены турецкие судьи, на игру «Вардара» и «Зенита» – датчане

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 