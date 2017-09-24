«Манчестер Юнайтед» готовит 155 млн фунтов за Пауло Дибалу

Автор: Никита Воробьев 0

Пауло Дибала

«Манчестер Юнайтед» намерен приобрести нападающего «Ювентуса» Пауло Дибалу. Английский клуб готов раскошелиться на 155 млн фунтов ради аргентинца.

Сообщается, что в 23-летнем игроке заинтересован лично Жозе Моуриньо. Кроме того, вице-президент «манкунианцев» Эд Вудворд имеет прочные рабочие отношения с генеральным менеджером «бьянконери» Беппе Мароттой, недавно заявившим, что «старая синьора» не будет удерживать Дибалу, если тот решит покинуть Турин.

В новом сезоне Пауло забил 12 голов в 8-и матчах за «Ювентус» во всех турнирах.

Фото: Global Look Press
Источник: Mirror

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