«Манчестер Юнайтед» готовит 155 млн фунтов за Пауло Дибалу

«Манчестер Юнайтед» намерен приобрести нападающего «Ювентуса» Пауло Дибалу. Английский клуб готов раскошелиться на 155 млн фунтов ради аргентинца.

Сообщается, что в 23-летнем игроке заинтересован лично Жозе Моуриньо. Кроме того, вице-президент «манкунианцев» Эд Вудворд имеет прочные рабочие отношения с генеральным менеджером «бьянконери» Беппе Мароттой, недавно заявившим, что «старая синьора» не будет удерживать Дибалу, если тот решит покинуть Турин.

В новом сезоне Пауло забил 12 голов в 8-и матчах за «Ювентус» во всех турнирах.

Фото: Global Look Press

Источник: Mirror