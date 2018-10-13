Испанский клуб интересуется Кавани

Мадридский «Атлетико» планирует подписать нападающего «ПСЖ» Эдинсона Кавани. Футболист в скором времени может перебраться в Испанию.

По сообщениям французских СМИ, интерес к уругвайскому нападающему проявляет главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне.

Однако парижане не собираются отпускать Кавани за бесценок. «ПСЖ» хочет выручить за игрока не менее 60 миллионов евро. Для испанцев подобная неуступчивость — финансовая проблема.

Напомним, что Эдинсон Кавани перешел в «ПСЖ» в 2013 году. Контракт с парижанами у футболиста рассчитан до 2020 года.

Фото: Global Look Press

Источник: Sport.es