Зинедин Зидан включил в заявку на матч с «Леванте» троих полузащитников

Мадридский «Реал» огласил список игроков, внесенных в заявку на матч с «Леванте». Встреча с валенсийским клубом состоится в рамках 4-го тура испанской Примеры.

В состав на матч попали 19 игроков, причем только трое из них являются полузащитниками.

Вратари: Тибо Куртуа, Альфонс Ареоля, Диего Альтубе.

Защитники: Дани Карвахаль, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Эдер Милитао, Начо Монреаль, Марсело да Силва, Ферлан Менди.

Полузащитники: Тони Кроос, Каземиро, Хамес Родригес.

Нападающие: Эден Азар, Карим Бензема, Лукас Васкес, Лука Йович, Винисиус Джуниор, Родриго де Гоис.

Матч с «Леванте» из-за травм пропустят четыре игрока «Королевского клуба» — Лука Модрич, Федерико Вальверде, Иско и Марко Асенсио. Также по причине удаления в предыдущей встрече чемпионата Испании «Реалу» не поможет Гарет Бэйл. Валлиец в прошлом туре был удален в концовке встречи. «Реал» в гостях сыграл с «Вильярреалом» 2:2, сам Бэйл отметился дублем.

Фото: Global Look Press

Источник: твиттер мадридского «Реала»