Криштиану Роналду запретили дать показания по делу о неуплате налогов по видеосвязи

Автор: Поршнев Тимофей 0

Суд Испании отклонил просьбу нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду о даче показаний по делу о неуплате налогов по видеосвязи. Он был обвинен в 2017 году.

Также был отклонен запрос футболиста, просившего появиться в здании суда через подземный гараж, чтобы избежать внимания прессы.

В 2017 году форварда, выступавшего за «Реал» обвинили о неуплате налогов на общую сумму порядка 14,8 миллиона евро.

Роналду принял обвинения и должен будет выплатить штраф в размере 19 миллионов евро с лишением свободы на 23 месяца. Данный срок будет условным, поскольку по законам Испании первое тюремное заключение автоматически становится условным, если не превышает 24 месяца.

Фото: Global Look Press
Источник: As

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