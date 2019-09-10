Йоахим Лев: «Гнабри показывает выдающийся футбол»

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев подвел итоги отборочного матча Евро-2020 с Северной Ирландией. Встреча закончилась победой «бундестим» со счетом 2:0.

«После поражения от Голландии мы находились под давлением и должны были решить ряд проблем. Мы начали игру не лучшим образом. Второй гол нужно было забивать раньше.

Серж Гнабри показывает выдающийся футбол, и не только, когда забивает. Он стал для нас очень важным наконечником атаки. Он способен держать мяч под прессингом и демонстрирует футбол очень высокого класса», – сказал Лев.

Гнабри забил девять голов за последние 10 игр немецкой сборной.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт УЕФА