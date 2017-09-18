Сергей Тыртышный о стадионе в Санкт-Петербурге: «Это сумасшедшая арена»

В преддверии матча с «Зенитом» руководитель пресс-службы ФК «Уфа» Сергей Тыртышный поделился впечатлениями игроков от стадиона в Санкт-Петербурге. Встреча между командами начнется в 20:00 по московскому времени.

«Команда впечатлена стадионом «Санкт-Петербург». Это сумасшедшая арена. Мы только читали о ней, в том числе и негативные вещи — про птиц и так далее. Но ничего негативного не заметили. Единственное, очень далеко идти до поля, и мы даже немного заблудились. Если не будет стюардов, то можно заблудиться.

Добавляет ли мандража большая посещаемость матча? В домашнем матче, когда мы сыграли 1:1, был установлен рекорд по числу зрителей на домашней арене. В 1978 году наша уфимская предшественница „Гастелло“ играла при 32-34 тысячах человек. Сегодня, возможно, побьем рекорд», — сказал Тыртышный.

Фото: Global Look Press

Источник: Наш футбол