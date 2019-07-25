Расследование УЕФА по нарушению ФФП велось в интересах «ПСЖ»

Американское издание выпустило материал про расследование дела о нарушении правил финансового фэйр-плей со стороны «ПСЖ». Журналисты пришли к выводу, что расследование велось в интересах парижского клуба.

Следственная палата УЕФА по финансовому контролю под руководством Ива Летерма летом 2018 года приняла решение, согласно которому «ПСЖ» уложился в требования ФФП. Однако, заключение вызвало недоверие у главы панели УЕФА по контролю за соблюдением ФФП Хосе да Куньи Родригеса.

Он отметил, что парижане получают «существенное финансовое преимущество в результате неправильного применения положений регламента главным следователем». Это стало бы «ущемлением интересов других клубов, выступающих в турнирах под эгидой УЕФА».

В частности, сомнения да Куньи вызвала оценка спонсорских соглашений. Для аудита спонсорских контрактов была привлечена компания Octagon Worldwide. Организация оценила спонсорский контракт с Qatar Tourism Authority в менее чем 5 млн. евро. Однако, «ПСЖ» заявлял о спонсорских поступлениях, превышавших 100 млн. евро.

«Главный следователь принял во внимание данные, говорившие в пользу «ПСЖ», и не представил никаких доводов, почему следует оставить без внимания оценки Octagon», – написал да Кунья.

Напомним, УЕФА пытался вновь открыть дело, однако CAS удовлетворил апелляцию французского клуба. Организация постановила, что дело было возобновлено с нарушениями регламента.

Фото: Global Look Press

Источник: NY Times