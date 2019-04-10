Гаретом Бэйлом недовольны болельщики «Реала» и партнеры по команде

«Реал» намерен расстаться с нападающим Гаретом Бэйлом в ближайшее трансферное окно. Им недовольны не только болельщики.

Валлиец настроил против себя не только болельщиков, но и партнеров по команде. В частности, недовольство Бэйлом выразил вратарь Тибо Куртуа, так как тот не посещает командные обеды.

Отмечается, что сам Бэйл хочет продолжить выступления за «Реал», но знает о желании клуба продать его. Отмечается, что мадридцы в настоящий момент не имеют предложения по игроку из-за его высокой стоимости и запросов по зарплате.

В текущем сезоне валлиец провел 25 матчей в чемпионате Испании, забил восемь голов и сделал две результативные передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: AS