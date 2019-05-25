Игорь Акинфеев о ЦСКА: «Наверное, можно было сыграть и лучше»

Вратарь армейского клуба Игорь Акинфеев подвел итоги выступления команды в нынешнем сезоне. Голкипер не обошел вниманием и проблемы, с которыми сталкивались «красно-синие».

По словам 33-летнего футболиста, игра ЦСКА должна быть прежде всего стабильной. Но в этом сезоне этого было трудно достичь по нескольким причинам.

«Действительно, когда девять человек уходит и еще больше приходит, это не может не сказаться на качестве футбола. Кто-то посчитает, что это отмазки, отговорки. У нас люди горазды искать во всем негатив», — сказал Акинфеев.

«Вторая, весенняя часть сезона… Наверное, можно было сыграть и лучше. Но бывает, что на дистанции кто-то выдыхается, наступает спад. Я это чувствую и по себе: три-четыре года ты играешь уверенно, стабильно, а потом бум! — гол, бум! — гол. Два раза выручил, два залетело, и ты не понимаешь, почему так, потому что год назад было лучше. Начинаешь в себе копаться», — добавил он.

«Психология — раз. Два — ребята растут, почти вся команда у нас от 19 до 23 лет. Весну мы, если говорить прямо, провалили, это нехорошо, но объяснимо. Мы доверяем Виктору Михайловичу, он доверяет нам», — отметил вратарь.

В текущем сезоне Акинфеев провел 29 матчей в чемпионате России. На его счету 14 игр «на ноль».

Напомним, ЦСКА перед последним туром гарантировали себе участие в еврокубках в следующем сезоне. «Армейцы» с 48-ю очками занимают 5 место и сыграют в групповом турнире Лиге Европы.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт ЦСКА