Андрей Будогосский: «Необходимо обязать футбольные клубы поставить камеры на трибунах четко по линии ворот»

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский высказался о возможности установления камер по линиям ворот, чтобы определять, пересек ли мяч пределы поля или нет. В матче «Тосно» против «Анжи» махачкалинцы забили гол после того, как снаряд покинул зеленый прямоугольник.

«Я в который раз говорю, что мы можем решить эту проблему за «20 копеек». Один раз случился момент в матче ЦСКА – «Ахмат» (0:1) и возникает серийность, а мы должны как-то реагировать. Необходимо обязать футбольные клубы поставить камеры на трибунах четко по линии ворот, чтобы видеть, пересек линию мяч ее или нет. В этом году наблюдается периодичность таких моментов, надо принимать решение.

Буду говорить с Виталием Леонтьевичем Мутко на эту тему. Он реагирует быстро на подобные вещи и может принять соответствующее решение», — сказал Будогосский.

Встреча между «Тосно» и «Анжи» завершился со счетом 2:2.

Фото: Global Look Press

Источник: Спорт-экспресс