«Рома» не может договориться со Стефаном Эль-Шаарави о новом контракте

Итальянский хавбек может покинуть команду этим летом. Игрок требует улучшенных условий по контрактным обязательствам.

Руководство римлян рассчитывает сохранить полузащитника Стефана Эль-Шаарави в клубе. Однако, 26-летнего итальянца не устраивают финансовые условия действующего соглашения.

Сообщается, что Cтефан останется в команде при условии увеличения зарплаты. Эль-Шаарави хочет заключить новый 4-летний контракт с зарплатой 3 миллиона евро в год, не считая бонусов.

Отмечается, что «Рома» планирует в начале июля провести переговоры с братом футболиста. Он является агентом футболиста. Римский клуб рассчитывает убедить его подписать новый контракт на приемлемых условиях.

В прошедшем сезоне Стефан провел 28 матчей в чемпионате Италии. На его счету 11 голов и 6 результативных передач.

Фото: Global Look Press

Источник: Corriere della Sport