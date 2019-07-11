Златан Ибрагимович признан игроком года в МЛС

В Америке назвали лучшего игрока года МЛС. Лучшим футболистом был признан Златан Ибрагимович.

Шведский форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» назван лучшим игроком 2019 года в МЛС. 37-летний футболист получил награду ESPYS по версии американского телеканала ABC.

Нападающий опередил Уэйна Руни («Ди Си Юнайтед»), Джозефа Мартинеса («Атланта Юнайтед») и Аарона Лонга («Нью-Йорк Ред Буллс»). Отметим, что игрок, представляющий «Гэлакси», получил эту награду уже в девятый раз.

Ранее пять раз лауреатом становился американец Лэндон Донован (2006, 2007, 2009, 2010, 2011). Также дважды лучшим футболистом признавали Дэвида Бекхэма (2008, 2012).

В текущем сезоне шведский форвард провел 15 матчей в американском чемпионате. На его счету 13 голов и 3 результативные передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: ESPN