Никола Влашич получил травму в матче молодежного Евро-2019

Автор: Анатолий Акулов 0

Влашич

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич не доиграл матч молодежного Евро-2019. В матче со сборной Англии хавбек получил травму.

Футболист сборной Хорватии на 62-й минуте забил гол в ворота Англии. Однако, уже на 66-й был заменен из-за повреждения.

Врачи оказали ему медицинскую помощь. Но даже после нее он не смог продолжить игру. Степень серьезности повреждения будет определена позже. Матч закончился со счетом 3:3.

Напомним, на прошлой неделе ЦСКА выкупил у «Эвертона» игрока после годичной аренды. В прошедшем сезоне футболист провел 25 матчей. На его счету 5 голов и 5 результативных передач.

Фото: Global Look Press
Источник: «Спорт-Экспресс»

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