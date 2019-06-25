Никола Влашич получил травму в матче молодежного Евро-2019

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич не доиграл матч молодежного Евро-2019. В матче со сборной Англии хавбек получил травму.

Футболист сборной Хорватии на 62-й минуте забил гол в ворота Англии. Однако, уже на 66-й был заменен из-за повреждения.

Врачи оказали ему медицинскую помощь. Но даже после нее он не смог продолжить игру. Степень серьезности повреждения будет определена позже. Матч закончился со счетом 3:3.

Напомним, на прошлой неделе ЦСКА выкупил у «Эвертона» игрока после годичной аренды. В прошедшем сезоне футболист провел 25 матчей. На его счету 5 голов и 5 результативных передач.

Фото: Global Look Press

Источник: «Спорт-Экспресс»