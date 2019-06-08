Тренер Черногории уволен за отказ исполнять обязанности в матче с Косово

Главный тренер сборной Черногории серб Любиша Тумбакович отправлен в отставку. Это произошло в матче против команды Косово (1:1).

Сообщается, специалист уволен из-за того, что он отказался исполнять обязанности в матче отборочного турнира Евро-2020. Кроме того Тумбакович был не единственным, кто не принял участие в квалификационной встрече.

Футболисты сербского происхождения, Филип Стойкович и Мирко Иванич, также отказались выходить на поле. Утверждается, решение было принято в связи с давлением сербских группировок болельщиков.

«Решение Тумбаковича стало неприятным сюрпризом. Он нарушил профессиональные обязанности, прописанные в трудовом соглашении. Также выражаем сожаление в связи с тем, что Филип Стойкович и Мирко Иванич пропустили матч из-за давления определенных кругов», — говорится в заявлении Футбольного союза Черногории.

Фото: Global Look Press

Источник: Vijesti