«Реал» предложит за Эдена Азара 120 млн евро

Автор: Дарья Григорьева 0

«Реал» продолжает проявлять интерес к полузащитнику «Челси» Эдену Азару. Мадридцы ведут переговоры с «синими» по трансферу бельгийского игрока. 

Сообщается, «сливочные» готовы выложить за хавбека 106 млн фунтов (120 млн евро). Хотя в прошлый раз они планировали отдать за футболиста чуть более 88 млн.

Ранее появилась информация, что Азара королевский клуб представит 3 июня на «Сантьяго Бернабеу». А лондонцы оценивали полузащитника в 147 млн евро, включая бонусы.

Напомним, в нынешнем сезоне АПЛ бельгиец провел за «Челси» 37 матчей, забил 16 мячей и сделал 15 голевых передач. В финале Лиги Европы вместе с «аристократами» Азар стал обладателем Кубка УЕФА.

Фото: Global Look Press
Источник: The Telegraph

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