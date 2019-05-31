«Реал» предложит за Эдена Азара 120 млн евро

«Реал» продолжает проявлять интерес к полузащитнику «Челси» Эдену Азару. Мадридцы ведут переговоры с «синими» по трансферу бельгийского игрока.

Сообщается, «сливочные» готовы выложить за хавбека 106 млн фунтов (120 млн евро). Хотя в прошлый раз они планировали отдать за футболиста чуть более 88 млн.

Ранее появилась информация, что Азара королевский клуб представит 3 июня на «Сантьяго Бернабеу». А лондонцы оценивали полузащитника в 147 млн евро, включая бонусы.

Напомним, в нынешнем сезоне АПЛ бельгиец провел за «Челси» 37 матчей, забил 16 мячей и сделал 15 голевых передач. В финале Лиги Европы вместе с «аристократами» Азар стал обладателем Кубка УЕФА.

Фото: Global Look Press

Источник: The Telegraph