Юрий Семин: «Кубок — турнир, в котором поправить ничего невозможно»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о предстоящем финальном матче против «Урала». Он состоится в рамках Кубка России.

«Кубок — это турнир, в котором поправить уже ничего невозможно. Есть один матч, и его надо выигрывать. Если в чемпионате где-то ты можешь сыграть вничью, но в конечном счете добиваешься результата и догоняешь команды, которые идут впереди, то здесь нет. Есть одна игра.

Такие матчи всегда проходят бескомпромиссно, очень интересно. Для нас Кубок важен, потому что это может быть вторым титулом после чемпионства. Я думаю, для всех команд он важен», — приводятся слова специалиста.

Напомним, «железнодорожники» располагаются на втором месте с 53 очками в чемпионате России.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Официальный Twitter сборной России по футболу