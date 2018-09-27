Марсело может пропустить матчи «Реала» с «Атлетико» и ЦСКА

Автор: Михаил Серебряков 0

Марсело

Футболист «Реала» Марсело в рамках шестого тура чемпионата Испании получил травму. И рискует пропустить важные матчи королевского клуба.

Во встрече с «Севильей»  защитник «сливочных» Марсело получил повреждение и был вынужден покинуть поле в концовке матча.

Главный тренер «Реала» Хулен Лопетеги после матча заявил, что бразилец получил мышечную травму бедра, а точные сроки его восстановления станут известны сегодня, 27 сентября.

В ближайшую субботу, 29 сентября, «Реалу» предстоит принять участие в мадридском дерби с «Атлетико». А  2 октября королевский клуб встретится с ЦСКА в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Игра состоится в Москве на стадионе «ВЭБ Арена».

Фото: Global Look Press
Источник: Goal.com

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